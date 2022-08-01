В ХМАО рецидивист в споре из-за продуктов убил человека

02 августа 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Одной из жертв удалось избежать расправы, сбежав от нападавшего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В городе Белоярском (ХМАО) рецидивист приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство человека, которое произошло во время спора из-за сумки с продуктами. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Между подсудимым, пребывающим в состоянии алкогольного опьянения, и его 38-летней знакомой в квартире, расположенной в одном из домов квартала Молодежный города Белоярский, произошел конфликт из-за претензий женщины по поводу хищения ее сумки с продуктами. В ответ на претензии и оскорбления подсудимый высказал женщине угрозу убийством, взяв в руки нож. А после того, как за нее заступился 37-летний очевидец конфликта, он нанес мужчине удар ножом в область шеи. Выйдя из квартиры и пройдя несколько десятков метров, потерпевший скончался от полученной травмы около подъезда своего дома», — сообщили в ведомстве. Но на этом обвиняемый не остановился. Следующей жертвой мужчина выбрал женщину, которая обвиняла рецидивиста в хищении продуктов. Но злоумышленнику не удалось догнать потерпевшую, и он не довел задуманное до конца. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина убил за фантик велосипедиста. Житель Сургута ударил ножом в спину велосипедиста за то, что тот сделал ему замечание за выброшенный на улице фантик.

В городе Белоярском (ХМАО) рецидивист приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство человека, которое произошло во время спора из-за сумки с продуктами. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Между подсудимым, пребывающим в состоянии алкогольного опьянения, и его 38-летней знакомой в квартире, расположенной в одном из домов квартала Молодежный города Белоярский, произошел конфликт из-за претензий женщины по поводу хищения ее сумки с продуктами. В ответ на претензии и оскорбления подсудимый высказал женщине угрозу убийством, взяв в руки нож. А после того, как за нее заступился 37-летний очевидец конфликта, он нанес мужчине удар ножом в область шеи. Выйдя из квартиры и пройдя несколько десятков метров, потерпевший скончался от полученной травмы около подъезда своего дома», — сообщили в ведомстве. Но на этом обвиняемый не остановился. Следующей жертвой мужчина выбрал женщину, которая обвиняла рецидивиста в хищении продуктов. Но злоумышленнику не удалось догнать потерпевшую, и он не довел задуманное до конца. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина убил за фантик велосипедиста. Житель Сургута ударил ножом в спину велосипедиста за то, что тот сделал ему замечание за выброшенный на улице фантик.