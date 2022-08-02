Создатель паблика «Омбудсмен полиции» получил 5 лет колонии

02 августа 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Прокурор просил приговорить подсудимого к шести годам колонии общего режима с лишением звания майора полиции в отставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основатель паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Воронцов Люблинским судом Москвы признан виновным в вымогательстве и приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в суде. «Воронцов В. А. виновен по ч.1 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в зачитанном судьей Татьяной Калининой тексте приговора, передают РИА «Новости». Вердиктом суда Воронцов также признан виновным в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов и в оскорблении представителя власти. Прокурор просил приговорить подсудимого к шести годам колонии общего режима с лишением звания майора полиции в отставке. Уголовное дело в отношении майора полиции в отставке Владимира Воронцова возбуждено по причине вымогательства в размере 300 тысяч рублей. По данным следствия, Воронцов угрожал другому бывшему сотруднику полиции Москвы распространить его интимные фото, требуя взамен деньги. Получив отказ, он опубликовал эти фотографии в своем сообществе. Помимо этого, в материалах дела указано, что Воронцов оскорбил уполномоченного Сергея Кобелева в одной из публикаций в своем паблике «Омбудсмен полиции» в «Вконтакте».

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» Владимир Воронцов Люблинским судом Москвы признан виновным в вымогательстве и приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщили в суде. «Воронцов В. А. виновен по ч.1 ст. 163 УК РФ („Вымогательство“). Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в зачитанном судьей Татьяной Калининой тексте приговора, передают РИА «Новости». Вердиктом суда Воронцов также признан виновным в двух эпизодах, связанных с незаконным изготовлением порнографических материалов и в оскорблении представителя власти. Прокурор просил приговорить подсудимого к шести годам колонии общего режима с лишением звания майора полиции в отставке. Уголовное дело в отношении майора полиции в отставке Владимира Воронцова возбуждено по причине вымогательства в размере 300 тысяч рублей. По данным следствия, Воронцов угрожал другому бывшему сотруднику полиции Москвы распространить его интимные фото, требуя взамен деньги. Получив отказ, он опубликовал эти фотографии в своем сообществе. Помимо этого, в материалах дела указано, что Воронцов оскорбил уполномоченного Сергея Кобелева в одной из публикаций в своем паблике «Омбудсмен полиции» в «Вконтакте».