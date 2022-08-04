В ХМАО ребенок упал с четвертого этажа

В Урае из окна квартиры на 4 этаже выпал маленький ребенок
В Урае, в третьем микрорайоне, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Ребенок оперся на москитную сетку, сетка не выдержала его веса и ребенок выпал из окна. Ребенок госпитализирован. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с седьмого этажа. В результате нескольких уникальных операций, пациентка восстановит здоровье.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»