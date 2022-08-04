04 августа 2022

В ХМАО ребенок упал с четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае из окна квартиры на 4 этаже выпал маленький ребенок Фото:

В Урае, в третьем микрорайоне, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Ребенок оперся на москитную сетку, сетка не выдержала его веса и ребенок выпал из окна. Ребенок госпитализирован. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с седьмого этажа. В результате нескольких уникальных операций, пациентка восстановит здоровье.

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В Урае, в третьем микрорайоне, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Ребенок оперся на москитную сетку, сетка не выдержала его веса и ребенок выпал из окна. Ребенок госпитализирован. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте врачи спасли жизнь девушке, выпавшей с седьмого этажа. В результате нескольких уникальных операций, пациентка восстановит здоровье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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