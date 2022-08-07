На новом урановом месторождении в Курганской области монтируют оборудование (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на новом урановом месторождении в Звериноголовском округе начали монтаж основного производственного оборудования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе холдинга уранового холдинга «Атомредметзолото» госкорпорации «Росатом», в который входит предприятие «Далур» (занимается добычей урана в регионе).

«Монтаж сорбционных колонн и другого емкостного оборудования идет в строящемся производственном корпусе. Работы по обустройству опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана выполняет компания „Русбурмаш“», — говорится в сообщении предприятия. Работы идут по графику.

Построены административное здание, компрессорная, склад нитрита натрия и операторский пункт. Как рассказал заместитель генерального директора предприятия «Далур» Камол Кадыров, завершены бетонные работы по отстойнику продуктивных растворов и складу серной кислоты. Сделан каркас здания локальной сорбционной установки. Запуск нового месторождения запланирован в декабре этого года. Здесь создадут более 300 новых рабочих мест.

URA.RU писало, что в 2017 году «Далур» начал проводить экологический мониторинг в Звериноголовском районе (сейчас округ) на новом месторождении. Ранее сообщалось, что на Хохловском месторождении начали добывать уран с помощью цифровой технологии, которая помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.