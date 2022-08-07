07 августа 2022
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На дорогах в двух районах ХМАО ввели ограничения из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, пожар, задымление, смог, плохая видимость
Видимость из-за дыма настолько низкая, что водителей решили ограничить в скорости Фото:
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Лесные пожары в России

В двух районах Ханты-Мансийского автономного округа ввели ограничения скорости до 60 км/час. Причина в лесных пожарах. Об этом сообщили в мэрии Октябрьского района Югры.

«В связи с ограничением видимости из-за задымления на автомобильных дорогах Октябрьского и Белоярского районов по всей протяженности дорог вводится ограничение скоростного режима 60 км/ч», — говорится в аккаунте администрации Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте». Сейчас повышенный класс пожарной опасности установлен в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, а также городских округах Нягань и Югорск. Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в регионе сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается.

Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.

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В двух районах Ханты-Мансийского автономного округа ввели ограничения скорости до 60 км/час. Причина в лесных пожарах. Об этом сообщили в мэрии Октябрьского района Югры. «В связи с ограничением видимости из-за задымления на автомобильных дорогах Октябрьского и Белоярского районов по всей протяженности дорог вводится ограничение скоростного режима 60 км/ч», — говорится в аккаунте администрации Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте». Сейчас повышенный класс пожарной опасности установлен в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, а также городских округах Нягань и Югорск. Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в регионе сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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