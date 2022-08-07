На дорогах в двух районах ХМАО ввели ограничения из-за пожаров

В двух районах Ханты-Мансийского автономного округа ввели ограничения скорости до 60 км/час. Причина в лесных пожарах. Об этом сообщили в мэрии Октябрьского района Югры.
«В связи с ограничением видимости из-за задымления на автомобильных дорогах Октябрьского и Белоярского районов по всей протяженности дорог вводится ограничение скоростного режима 60 км/ч», — говорится в аккаунте администрации Октябрьского района в соцсети «ВКонтакте». Сейчас повышенный класс пожарной опасности установлен в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, а также городских округах Нягань и Югорск. Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в регионе сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается.
Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.
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