18 апреля 2025

Пасха в ХМАО начнется с штормового ветра

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Порывы ветра в ХМАО достигнут 20 метров в секунду
Порывы ветра в ХМАО достигнут 20 метров в секунду Фото:

В ХМАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Неблагоприятные погодные явления! МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 апреля местами по Березовскому и Октябрьскому районам ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят югорчан быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

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В ХМАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области. «Неблагоприятные погодные явления! МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 апреля местами по Березовскому и Октябрьскому районам ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят югорчан быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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