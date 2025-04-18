Пасха в ХМАО начнется с штормового ветра

В ХМАО 20 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Неблагоприятные погодные явления! МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 апреля местами по Березовскому и Октябрьскому районам ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят югорчан быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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