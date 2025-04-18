18 апреля 2025

Бастрыкин разберется в уголовном деле о порче земли в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил Мокшину доложить по уголовному делу о порче земли в Сургуте
Бастрыкин поручил Мокшину доложить по уголовному делу о порче земли в Сургуте Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о порче земли в Сургуте (ХМАО). Там из-за неисправности водоочистных сооружений иловые осадки сливались в почву, что причинило крупный ущерб городу. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Сургуте… По данным следствия, в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за ненадлежащей работы городских очистных сооружений на протяжении длительного времени иловые осадки систематически сливались в почву, в результате чего муниципалитету причинен крупный ущерб», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о порче земли в Сургуте (ХМАО). Там из-за неисправности водоочистных сооружений иловые осадки сливались в почву, что причинило крупный ущерб городу. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Сургуте… По данным следствия, в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за ненадлежащей работы городских очистных сооружений на протяжении длительного времени иловые осадки систематически сливались в почву, в результате чего муниципалитету причинен крупный ущерб», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в СУ СКР по ХМАО по данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что виновные лица до сих пор не привлечены к ответственности. Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования Бастрыкину предоставит руководитель регионального отделения ведомства Михаил Мокшин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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