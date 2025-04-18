18 апреля 2025

Двое жителей ХМАО освобождены из украинского плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Двоих военнослужащих из ХМАО освободили из плена, вскоре они смогут вернуться домой
Двоих военнослужащих из ХМАО освободили из плена, вскоре они смогут вернуться домой Фото:

Двоих военных из ХМАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«В канун Светлой Пасхи делюсь с вами добрыми новостями. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 наших бойцов, среди них — двое югорчан.», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в качестве жеста доброй воли Киеву был дополнительно передан 31 раненный военнопленный, в то время как Россия вернула 15 солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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Двоих военных из ХМАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. «В канун Светлой Пасхи делюсь с вами добрыми новостями. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 наших бойцов, среди них — двое югорчан.», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в качестве жеста доброй воли Киеву был дополнительно передан 31 раненный военнопленный, в то время как Россия вернула 15 солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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