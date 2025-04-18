Двое жителей ХМАО освобождены из украинского плена

Двоих военных из ХМАО, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
«В канун Светлой Пасхи делюсь с вами добрыми новостями. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 наших бойцов, среди них — двое югорчан.», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в качестве жеста доброй воли Киеву был дополнительно передан 31 раненный военнопленный, в то время как Россия вернула 15 солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
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