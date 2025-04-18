18 апреля 2025

В ХМАО прилетел символ весеннего пробуждения природы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО впервые в этом году замечены чибисы
В ХМАО впервые в этом году замечены чибисы Фото:

В ХМАО прилетели чибисы. Эти птицы являются символом весеннего пробуждения природы, сообщили в природнадзоре Югры.

«16 апреля при осуществлении лесной охраны инспекторы Ханты-Мансийского управления встретили птицу с ярким внешним видом и запоминающимся голосом кулика — чибиса. Чибис — это не просто птичка, а настоящий символ весеннего пробуждения природы», — написано в telegram-канале ведомства.

Там добавили, что яркое оперение, звонкий голос, а также активное и шумное поведение чибиса делают его одним из самых запоминающихся обитателей югорских лесов и лугов. Помимо этого, «символы весеннего пробуждения природы» являются еще и «предвестниками дождя» и «птицей-акробатом».

Этнопраздник «Вороний день» отметили в ХМАО на минувших выходных. По поверью народов ханты и манси, ворона считается предвестницей весны, приносит тепло и пробуждает природу. Корреспондент URA.RU побывал на гуляниях в Сургуте и сравнил масштабы праздника с тем, что проводят в Ханты-Мансийске.

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В ХМАО прилетели чибисы. Эти птицы являются символом весеннего пробуждения природы, сообщили в природнадзоре Югры. «16 апреля при осуществлении лесной охраны инспекторы Ханты-Мансийского управления встретили птицу с ярким внешним видом и запоминающимся голосом кулика — чибиса. Чибис — это не просто птичка, а настоящий символ весеннего пробуждения природы», — написано в telegram-канале ведомства. Там добавили, что яркое оперение, звонкий голос, а также активное и шумное поведение чибиса делают его одним из самых запоминающихся обитателей югорских лесов и лугов. Помимо этого, «символы весеннего пробуждения природы» являются еще и «предвестниками дождя» и «птицей-акробатом». Этнопраздник «Вороний день» отметили в ХМАО на минувших выходных. По поверью народов ханты и манси, ворона считается предвестницей весны, приносит тепло и пробуждает природу. Корреспондент URA.RU побывал на гуляниях в Сургуте и сравнил масштабы праздника с тем, что проводят в Ханты-Мансийске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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