В ХМАО прилетели чибисы. Эти птицы являются символом весеннего пробуждения природы, сообщили в природнадзоре Югры.
«16 апреля при осуществлении лесной охраны инспекторы Ханты-Мансийского управления встретили птицу с ярким внешним видом и запоминающимся голосом кулика — чибиса. Чибис — это не просто птичка, а настоящий символ весеннего пробуждения природы», — написано в telegram-канале ведомства.
Там добавили, что яркое оперение, звонкий голос, а также активное и шумное поведение чибиса делают его одним из самых запоминающихся обитателей югорских лесов и лугов. Помимо этого, «символы весеннего пробуждения природы» являются еще и «предвестниками дождя» и «птицей-акробатом».
Этнопраздник «Вороний день» отметили в ХМАО на минувших выходных. По поверью народов ханты и манси, ворона считается предвестницей весны, приносит тепло и пробуждает природу. Корреспондент URA.RU побывал на гуляниях в Сургуте и сравнил масштабы праздника с тем, что проводят в Ханты-Мансийске.
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