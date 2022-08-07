Мэр Кургана разрешила ездить на популярный пляж

08 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Несмотря на запрет, курганцы могут отдыхать на Голубых озерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова подписала распоряжение о запрете на посещение городских лесов. Исключение — зона отдыха «Голубые озера». Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города. «С 5 по 24 августа в целях предупреждения пожаров введен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением зоны отдыха „Голубые озера“. <…> Департаменту архитектуры поручено организовать работы по ограничению доступа граждан в городские леса», — указано в сообщении мэрии. Установят шлагбаумы и предупреждающие знаки. Также будут патрулировать леса. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров. Причина — жаркая погода, которая установилась в регионе. Запрещено разводить огонь, сжигать мусор и выполнять любые работы, которые могут послужить причиной возгорания. Голубые озера являются одним из популярных пляжей среди курганцев.

Глава Кургана Елена Ситникова подписала распоряжение о запрете на посещение городских лесов. Исключение — зона отдыха «Голубые озера». Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города. «С 5 по 24 августа в целях предупреждения пожаров введен запрет на посещение городских лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением зоны отдыха „Голубые озера“. <…> Департаменту архитектуры поручено организовать работы по ограничению доступа граждан в городские леса», — указано в сообщении мэрии. Установят шлагбаумы и предупреждающие знаки. Также будут патрулировать леса. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров. Причина — жаркая погода, которая установилась в регионе. Запрещено разводить огонь, сжигать мусор и выполнять любые работы, которые могут послужить причиной возгорания. Голубые озера являются одним из популярных пляжей среди курганцев.