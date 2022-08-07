Комарова сменила ответственного за ликвидацию пожаров в ХМАО

08 августа 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Ислаев больше не несет ответственность за ликвидацию лесных пожаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Это следует из постановления главы региона, опубликованного на сайте правительства Югры. «Внести в пункт 3 постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 2 августа 2022 года № 98 „О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и об установлении регионального уровня реагирования“ изменение… Заменить слова „А.Ф. Ислаева“ словами „А.Г. Забозлаева“» — говорится в тексте документа, подписанного сегодняшним числом. В правительстве округа корреспонденту URA.RU пояснили, что замгубернатора Азат Ислаев временно исполнял обязанности по ликвидации лесных пожаров вместо своего коллеги — вице-губернатора Алексея Забозлаева, который находился в отпуске. Теперь все вернулось на прежние позиции. Ранее URA.RU сообщало, что своим постановлением от 2 августа губернатор ввела в регионе чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам. Сейчас в регионе зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Это следует из постановления главы региона, опубликованного на сайте правительства Югры. «Внести в пункт 3 постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 2 августа 2022 года № 98 „О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и об установлении регионального уровня реагирования“ изменение… Заменить слова „А.Ф. Ислаева“ словами „А.Г. Забозлаева“» — говорится в тексте документа, подписанного сегодняшним числом. В правительстве округа корреспонденту URA.RU пояснили, что замгубернатора Азат Ислаев временно исполнял обязанности по ликвидации лесных пожаров вместо своего коллеги — вице-губернатора Алексея Забозлаева, который находился в отпуске. Теперь все вернулось на прежние позиции. Ранее URA.RU сообщало, что своим постановлением от 2 августа губернатор ввела в регионе чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам. Сейчас в регионе зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров.