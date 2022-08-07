07 августа 2022
06 августа 2022

Комарова сменила ответственного за ликвидацию пожаров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой. Сургут, портрет, комарова наталья
Ислаев больше не несет ответственность за ликвидацию лесных пожаров Фото:
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Лесные пожары в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Это следует из постановления главы региона, опубликованного на сайте правительства Югры.

«Внести в пункт 3 постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 2 августа 2022 года № 98 „О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и об установлении регионального уровня реагирования“ изменение… Заменить слова „А.Ф. Ислаева“ словами „А.Г. Забозлаева“» — говорится в тексте документа, подписанного сегодняшним числом.

В правительстве округа корреспонденту URA.RU пояснили, что замгубернатора Азат Ислаев временно исполнял обязанности по ликвидации лесных пожаров вместо своего коллеги — вице-губернатора Алексея Забозлаева, который находился в отпуске. Теперь все вернулось на прежние позиции.

Ранее URA.RU сообщало, что своим постановлением от 2 августа губернатор ввела в регионе чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам. Сейчас в регионе зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Это следует из постановления главы региона, опубликованного на сайте правительства Югры. «Внести в пункт 3 постановления губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 2 августа 2022 года № 98 „О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и об установлении регионального уровня реагирования“ изменение… Заменить слова „А.Ф. Ислаева“ словами „А.Г. Забозлаева“» — говорится в тексте документа, подписанного сегодняшним числом. В правительстве округа корреспонденту URA.RU пояснили, что замгубернатора Азат Ислаев временно исполнял обязанности по ликвидации лесных пожаров вместо своего коллеги — вице-губернатора Алексея Забозлаева, который находился в отпуске. Теперь все вернулось на прежние позиции. Ранее URA.RU сообщало, что своим постановлением от 2 августа губернатор ввела в регионе чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам. Сейчас в регионе зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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