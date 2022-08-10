Финский посол раскрыл секретный план Путина

10 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Хаутала считает будущими союзниками России Китай, Индию и ключевые экономические державы в Африке и Юго-Восточной Азии Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин меняет сотрудничество с Западом на Китай, Индию, страны Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы сделать РФ великой державой и позиционировать страну, как «нового защитника глобального Юга». Об этом в интервью заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала. «Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] вполне рациональный лидер. Россия коренным образом меняется как общество, как политическая система, как экономика. Они будут больше связаны с Китаем, а не с Европой или США, а с другими глобальными игроками», — приводит слова Хауталы Foreign Policy. Он заявил, что конфликт на Украине будет означать переориентацию России от стран Запада к другим партнерам. Хаутала считает будущими союзниками России Китай, Индию и ключевые экономические державы в Африке и Юго-Восточной Азии. По его словам, эти страны не поддаются давлению европейских государств. Так, например, по-прежнему часть из них импортирует российскую нефть, несмотря на призывы со стороны Запада. Посол также отметил, что в прошлом месяце глава МИД РФ Сергею Лавров начал «очаровательное наступательное турне по Африке», которое, по мнению политика, будет позиционировать Россию, как «нового великого защитника глобального Юга». Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия с Китаем должны объединиться и совместно направлять страны Евразии к достижению общей безопасности. Также Ван И призвал мировое сообщество сплотиться против США для подавления их «беспринципного использования силы для подавления других стран». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин меняет сотрудничество с Западом на Китай, Индию, страны Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы сделать РФ великой державой и позиционировать страну, как «нового защитника глобального Юга». Об этом в интервью заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала. «Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] вполне рациональный лидер. Россия коренным образом меняется как общество, как политическая система, как экономика. Они будут больше связаны с Китаем, а не с Европой или США, а с другими глобальными игроками», — приводит слова Хауталы Foreign Policy. Он заявил, что конфликт на Украине будет означать переориентацию России от стран Запада к другим партнерам. Хаутала считает будущими союзниками России Китай, Индию и ключевые экономические державы в Африке и Юго-Восточной Азии. По его словам, эти страны не поддаются давлению европейских государств. Так, например, по-прежнему часть из них импортирует российскую нефть, несмотря на призывы со стороны Запада. Посол также отметил, что в прошлом месяце глава МИД РФ Сергею Лавров начал «очаровательное наступательное турне по Африке», которое, по мнению политика, будет позиционировать Россию, как «нового великого защитника глобального Юга». Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия с Китаем должны объединиться и совместно направлять страны Евразии к достижению общей безопасности. Также Ван И призвал мировое сообщество сплотиться против США для подавления их «беспринципного использования силы для подавления других стран».