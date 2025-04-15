15 апреля 2025

Нужно ли платить за разбитый товар в магазине

Омбудсмен Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно
© Служба новостей «URA.RU»
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Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно
Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно Фото:

Не нужно платить за товар, который был случайно разбит в магазине. Об этом рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. 

«Если кто-то случайно задевает или роняет товар до его покупки, например, из-за неудобной выкладки или узких проходов, платить за него не нужно. По закону, до момента оплаты собственником товара является магазин, и именно он несет риск случайного повреждения», — об этом агентству «Прайм» сообщил Павлов. 

Если посетитель магазина намеренно бросил товар на пол или стену, ему придется возместить убытки. Подтвердить факт умышленной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания, отметил эксперт. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Петербурге судебные приставы взыскали с торговой сети более 264 тысяч рублей в пользу покупательницы, которая несколько лет назад сломала ногу. Она поскользнулась на ягодах сливы в гипермаркете. 

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Не нужно платить за товар, который был случайно разбит в магазине. Об этом рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.  «Если кто-то случайно задевает или роняет товар до его покупки, например, из-за неудобной выкладки или узких проходов, платить за него не нужно. По закону, до момента оплаты собственником товара является магазин, и именно он несет риск случайного повреждения», — об этом агентству «Прайм» сообщил Павлов.  Если посетитель магазина намеренно бросил товар на пол или стену, ему придется возместить убытки. Подтвердить факт умышленной порчи помогут записи с камер видеонаблюдения и свидетельские показания, отметил эксперт.  Ранее URA.RU сообщало, что в Петербурге судебные приставы взыскали с торговой сети более 264 тысяч рублей в пользу покупательницы, которая несколько лет назад сломала ногу. Она поскользнулась на ягодах сливы в гипермаркете. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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