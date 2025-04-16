Врач назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя

Врач Мартынов: после 50 лет человеку необходимо отказаться от спиртного
© Служба новостей «URA.RU»
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После 50 лет особенно важно отказаться от алкоголя
После 50 лет особенно важно отказаться от алкоголя Фото:

После 50 лет необходимо тщательно пересматривать свое отношение к алкоголю. Это позволит избежать ряда серьезных заболеваний, включая депрессию и деменцию, сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции. Полный отказ — это осознанное решение сохранить свое здоровье», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.

Кроме увеличения риска развития неврологических и психических расстройств, воздействие алкоголя на организм после 50 лет способствует повышению хрупкости сосудов. Это может приводить к частым падениям и травмам.

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После 50 лет необходимо тщательно пересматривать свое отношение к алкоголю. Это позволит избежать ряда серьезных заболеваний, включая депрессию и деменцию, сообщил врач-невролог Владимир Мартынов. «После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции. Полный отказ — это осознанное решение сохранить свое здоровье», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости. Кроме увеличения риска развития неврологических и психических расстройств, воздействие алкоголя на организм после 50 лет способствует повышению хрупкости сосудов. Это может приводить к частым падениям и травмам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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