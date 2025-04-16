«Неразборчивые слова и дезориентация»: Байден впервые выступил с речью после ухода с поста президента

Соловьев: Байден на выступлении был сонный и критиковал Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Байдена снова вызвало критику в обществе
Выступление Байдена снова вызвало критику в обществе Фото:

Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речь на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. Однако, по словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и казался сонным. 

«Сонный голос, неразборчивые слова, дезориентация на сцене», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Трансляцию самой конференции вел телеканал CNN.

Журналист добавил, что экс-глава Штатов также рассказал историю из детства, выразил обеспокоенность по поводу расовых несправедливостей и покритиковал нынешнего лидера страны Дональда Трампа за его политику в отношении мигрантов и массовые увольнения госслужащих.

Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года. При этом Джо Байден после ухода из Белого дома отошел от активной политической деятельности и только иногда выступает на мероприятиях. 

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Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речь на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. Однако, по словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и казался сонным.  «Сонный голос, неразборчивые слова, дезориентация на сцене», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Трансляцию самой конференции вел телеканал CNN. Журналист добавил, что экс-глава Штатов также рассказал историю из детства, выразил обеспокоенность по поводу расовых несправедливостей и покритиковал нынешнего лидера страны Дональда Трампа за его политику в отношении мигрантов и массовые увольнения госслужащих. Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года. При этом Джо Байден после ухода из Белого дома отошел от активной политической деятельности и только иногда выступает на мероприятиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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