Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода из Белого дома выступил с речь на конференции по защите социального обеспечения в Чикаго. Однако, по словам журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, в ходе выступления он нечетко говорил, был дезориентирован и казался сонным.
«Сонный голос, неразборчивые слова, дезориентация на сцене», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Трансляцию самой конференции вел телеканал CNN.
Журналист добавил, что экс-глава Штатов также рассказал историю из детства, выразил обеспокоенность по поводу расовых несправедливостей и покритиковал нынешнего лидера страны Дональда Трампа за его политику в отношении мигрантов и массовые увольнения госслужащих.
Инаугурация Трампа прошла 20 января 2025 года. При этом Джо Байден после ухода из Белого дома отошел от активной политической деятельности и только иногда выступает на мероприятиях.
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