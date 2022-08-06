МИД Китая предложил России объединиться ради безопасности

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
На России и Китае лежит ответственность за объединение стран евразийского региона, считает глава МИД КНР Фото:

Россия совместно с Китаем должна направлять страны евразийского региона к достижению общей безопасности. С таким предложением выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Необходимо направить страны региона к достижению настоящей безопасности, которая является общей, комплексной, совместной и устойчивой», — сказал китайский дипломат на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА «Новости».

Ван И также отметил, что странам евразийского региона не следует гнаться за ложной безопасностью, считая себя выше других партнеров. Ведь именно такие заблуждения приводят к конфронтации, объяснил он.

Ранее министр иностранных дел КНР призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению США и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. Ван И отмечал, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежительное отношение американских властей к суверенитету других стран.

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Россия совместно с Китаем должна направлять страны евразийского региона к достижению общей безопасности. С таким предложением выступил министр иностранных дел Китая Ван И. «Необходимо направить страны региона к достижению настоящей безопасности, которая является общей, комплексной, совместной и устойчивой», — сказал китайский дипломат на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА «Новости». Ван И также отметил, что странам евразийского региона не следует гнаться за ложной безопасностью, считая себя выше других партнеров. Ведь именно такие заблуждения приводят к конфронтации, объяснил он. Ранее министр иностранных дел КНР призвал мировое сообщество объединить усилия для того, чтобы противостоять давлению США и предотвратить их вмешательство во внутреннюю политику других государств. Ван И отмечал, что недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань продемонстрировал пренебрежительное отношение американских властей к суверенитету других стран.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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