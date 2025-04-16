Подполье узнало о планах 95-й бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Подполье: 95-я бригада ВСУ хочет пойти на Киев и свергнуть Зеленского
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Одна из бригад ВСУ хочет пойти на Киев, чтобы свергнуть Зеленского
Одна из бригад ВСУ хочет пойти на Киев, чтобы свергнуть Зеленского Фото:

В рядах украинской армии 95-я бригада хочет возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Бойцы считают, что политика нынешнего лидера ведет к распаду Украины и разделению ее территории между другими государствами. Об этом сообщили в подполье. 

«Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости.

Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизацией проведение выборов президента в 2024 году было отменено. Также в апреле 2025 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на заседании Верховной рады Украины 16 апреля пройдет голосование за продление мобилизации и военного положения, передает RT. 

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В рядах украинской армии 95-я бригада хочет возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть президента страны Владимира Зеленского. Бойцы считают, что политика нынешнего лидера ведет к распаду Украины и разделению ее территории между другими государствами. Об этом сообщили в подполье.  «Ветераны и офицеры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о своей готовности выступить против Зеленского. Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — заявили источники. Информацию передает РИА Новости. Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. В связи с действующим в стране военным положением и всеобщей мобилизацией проведение выборов президента в 2024 году было отменено. Также в апреле 2025 года нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на заседании Верховной рады Украины 16 апреля пройдет голосование за продление мобилизации и военного положения, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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