Профессор Чепурнов: «Дельтакрон» непредсказуем для россиян

11 августа 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В России сформировалась популяция русского варианта COVID-19, считает Александр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России сформировалась популяция (совокупность организмов одного вида) варианта COVID-19 «Дельтакрон», что означает, что вирус жизнеспособен, но пока непредсказуем по силе распространения и тяжести заболевания. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Настораживает, что подтвержденных случаев „Дельтакрона“ уже шесть. Это означает, что уже есть какая-то популяция этого вируса и он достаточно жизнеспособный. Вопрос в том, окажется ли он настолько жизнеспособным, чтобы распространяться дальше или все-таки зачахнет на региональном уровне. А также вопрос, притащил ли он с собой дурные свойства штамма „Дельта“. Поизучать никто не успеет, поэтому увидим все это просто из практики», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор добавил, что «Дельтакрон» является рекомбинацией COVID-19, то есть произошло одновременное заражение штаммом «Дельта» и «Омикрон». «После того, как стали появляться варианты коронавируса, специалисты начали говорить о том, что когда этого всего накопится побольше, возможно, начнутся рекомбинации. Вирусы РНК-овые, они легко подвержены случайным мутациям, какие-то из них дают преимущества. Получили преимущества варианты „Дельты“, и вирус вытеснил во всем мире „Уханьский“. Но наступил момент, когда появилась возможность рекомбинаций. Поскольку, в отличие от „Уханьского“, „Дельта“ не была полностью вытеснена, где-то и произошло одновременное заражение особей. И внутри одной клетки начался процесс. Один кусочек пришел от „Дельты“, другой от „Омикрона“. И сейчас вопрос, существенны ли эти замены. Ведь самую негативную роль может играть даже одна замена», — подчеркнул Чепурнов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России шести случаев заражения новым вариантом коронавируса «Дельтакрон». Образцы для исследований были взяты в Санкт-Петербурге и Москве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России сформировалась популяция (совокупность организмов одного вида) варианта COVID-19 «Дельтакрон», что означает, что вирус жизнеспособен, но пока непредсказуем по силе распространения и тяжести заболевания. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Настораживает, что подтвержденных случаев „Дельтакрона“ уже шесть. Это означает, что уже есть какая-то популяция этого вируса и он достаточно жизнеспособный. Вопрос в том, окажется ли он настолько жизнеспособным, чтобы распространяться дальше или все-таки зачахнет на региональном уровне. А также вопрос, притащил ли он с собой дурные свойства штамма „Дельта“. Поизучать никто не успеет, поэтому увидим все это просто из практики», — объяснил Александр Чепурнов. Профессор добавил, что «Дельтакрон» является рекомбинацией COVID-19, то есть произошло одновременное заражение штаммом «Дельта» и «Омикрон». «После того, как стали появляться варианты коронавируса, специалисты начали говорить о том, что когда этого всего накопится побольше, возможно, начнутся рекомбинации. Вирусы РНК-овые, они легко подвержены случайным мутациям, какие-то из них дают преимущества. Получили преимущества варианты „Дельты“, и вирус вытеснил во всем мире „Уханьский“. Но наступил момент, когда появилась возможность рекомбинаций. Поскольку, в отличие от „Уханьского“, „Дельта“ не была полностью вытеснена, где-то и произошло одновременное заражение особей. И внутри одной клетки начался процесс. Один кусочек пришел от „Дельты“, другой от „Омикрона“. И сейчас вопрос, существенны ли эти замены. Ведь самую негативную роль может играть даже одна замена», — подчеркнул Чепурнов. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили об обнаружении в России шести случаев заражения новым вариантом коронавируса «Дельтакрон». Образцы для исследований были взяты в Санкт-Петербурге и Москве.