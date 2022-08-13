В Перми нашли двух мальчиков, ушедших из дома

В Мотовилихинском районе Перми нашли двух мальчиков, которые ушли из дома утром, но домой так и не вернулись. Информацию о результате поисков разместили в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» социальной сети «ВКонтакте».
«Найдены! Живы!», — написано в группе. В комментариях выражают благодарность за участие в поисках. «Всем участникам поисков большое огромное спасибо! Участвовало около 50 человек», — пишет Марина Колесова.
Ранее мальчики ушли из дома в Мотовилихинском районе утром, но домой так и не вернулись. Для их поисков собрали группу волонтеров.
URA.RU писало, что в Пермском крае разыскивают девочку, которая ушла в магазин. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанным в ориентировке.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»