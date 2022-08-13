В Перми нашли двух мальчиков, ушедших из дома

14 августа 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Мальчикам, которых нашли, 11 и 13 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мотовилихинском районе Перми нашли двух мальчиков, которые ушли из дома утром, но домой так и не вернулись. Информацию о результате поисков разместили в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» социальной сети «ВКонтакте». «Найдены! Живы!», — написано в группе. В комментариях выражают благодарность за участие в поисках. «Всем участникам поисков большое огромное спасибо! Участвовало около 50 человек», — пишет Марина Колесова. Ранее мальчики ушли из дома в Мотовилихинском районе утром, но домой так и не вернулись. Для их поисков собрали группу волонтеров. URA.RU писало, что в Пермском крае разыскивают девочку, которая ушла в магазин. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанным в ориентировке.

В Мотовилихинском районе Перми нашли двух мальчиков, которые ушли из дома утром, но домой так и не вернулись. Информацию о результате поисков разместили в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» социальной сети «ВКонтакте». «Найдены! Живы!», — написано в группе. В комментариях выражают благодарность за участие в поисках. «Всем участникам поисков большое огромное спасибо! Участвовало около 50 человек», — пишет Марина Колесова. Ранее мальчики ушли из дома в Мотовилихинском районе утром, но домой так и не вернулись. Для их поисков собрали группу волонтеров. URA.RU писало, что в Пермском крае разыскивают девочку, которая ушла в магазин. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанным в ориентировке.