13 августа 2022
12 августа 2022

В Перми нашли двух мальчиков, ушедших из дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж
Мальчикам, которых нашли, 11 и 13 лет Фото:

В Мотовилихинском районе Перми нашли двух мальчиков, которые ушли из дома утром, но домой так и не вернулись. Информацию о результате поисков разместили в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» социальной сети «ВКонтакте».

«Найдены! Живы!», — написано в группе. В комментариях выражают благодарность за участие в поисках. «Всем участникам поисков большое огромное спасибо! Участвовало около 50 человек», — пишет Марина Колесова.

Ранее мальчики ушли из дома в Мотовилихинском районе утром, но домой так и не вернулись. Для их поисков собрали группу волонтеров.

URA.RU писало, что в Пермском крае разыскивают девочку, которая ушла в магазин. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанным в ориентировке.

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В Мотовилихинском районе Перми нашли двух мальчиков, которые ушли из дома утром, но домой так и не вернулись. Информацию о результате поисков разместили в группе региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» социальной сети «ВКонтакте». «Найдены! Живы!», — написано в группе. В комментариях выражают благодарность за участие в поисках. «Всем участникам поисков большое огромное спасибо! Участвовало около 50 человек», — пишет Марина Колесова. Ранее мальчики ушли из дома в Мотовилихинском районе утром, но домой так и не вернулись. Для их поисков собрали группу волонтеров. URA.RU писало, что в Пермском крае разыскивают девочку, которая ушла в магазин. Любую информацию о пропавшем ребенке следует сообщить полиции или по номерам телефонов волонтеров, указанным в ориентировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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