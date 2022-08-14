Наемник из США рассказал об отношении Владимира Зеленского к националистам Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оставил наемников из иностранных государств на заводе «Азовсталь» умирать, он боится нацистов больше, чем ВС РФ. Об этом рассказал американский нацист Кент Маклеллан по прозвищу Boneface, который сидел на «Азовстали».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский бросил нас умирать. Он боится нас [нацистов] еще больше, чем русских. Я убежден в этом», — сказал американский националист, передает «Пятый канал».

По его словам, украинский лидер из-за своей выгоды отправил иностранных наемников на «Азовсталь». «Он [Президент Украины Владимир Зеленский] отправил нас умирать ради собственных целей», — сказал американский наемник.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ходе нее был полностью зачищен Мариуполь. На металлургическом комбинате «Азовсталь» вместе с иностранными наемниками и националистами оставались жители освобожденного города, именно поэтому президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода, а вместо этого отдал приказ о блокировке комплекса. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что находящиеся на заводе боевики не доверяют Киеву и просят эвакуации в Турцию. Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил причины сокращения количества иностранных наемников в рядах ВСУ. По его словам, наемники теряют мотивацию сражаться за Украину, когда понимают, что их убьют, поэтому сбегают.