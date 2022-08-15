В Госдепе США призвали РФ освободить баскетболистку Грайнер

16 августа 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

В Госдепе США призвали РФ к «конструктивному» диалогу» по обмену Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официальный представитель госдепа США Нед Прайс призвал Россию к «конструктивному» диалогу по обмену заключенной американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом Нед Прайс заявил журналистам на регулярном брифинге. «Мы находимся в контакте с российскими должностными лицами по серьезному, содержательному предложению, которое выдвинули. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться освобождения Пола Уилана (осужденного за шпионаж — прим. ред.) и Бриттни Грайнер. Мы не будем оглашать детали, однако продолжим призывать россиян конструктивно взаимодействовать, чтобы мы могли добиться урегулирования (данного вопроса — прим. ред.) Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена», — рассказал представитель госдепа США. Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием. Также URA.RU сообщало, что между Россией и США продолжается «тихая дипломатия» по возможности обмена заключенными.

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс призвал Россию к «конструктивному» диалогу по обмену заключенной американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом Нед Прайс заявил журналистам на регулярном брифинге. «Мы находимся в контакте с российскими должностными лицами по серьезному, содержательному предложению, которое выдвинули. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться освобождения Пола Уилана (осужденного за шпионаж — прим. ред.) и Бриттни Грайнер. Мы не будем оглашать детали, однако продолжим призывать россиян конструктивно взаимодействовать, чтобы мы могли добиться урегулирования (данного вопроса — прим. ред.) Никакие элементы этого суда не изменят нашего суждения о том, что она задержана незаконно и должна быть немедленно освобождена», — рассказал представитель госдепа США. Бриттни Грайнер приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Баскетболистку задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили несколько капсул с нелегальным в РФ гашишным маслом. Дипломаты США на протяжение процесса предлагали обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута, который приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием. Также URA.RU сообщало, что между Россией и США продолжается «тихая дипломатия» по возможности обмена заключенными.