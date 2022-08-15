В Кургане поймали курьера, создавшего ОПГ

16 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Кургане перед судом предстанут участники ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане поймали трех участников организованной преступной группы (ОПГ). Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Создателем ОПГ является 24-летний курьер. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Уроженец азиатской республики сначала выполнял роль „оптового курьера“. После создал собственную организованную группу, в которую вовлек двух граждан. Злоумышленник приобретал наркотики и передавал своим сообщникам. Они оставляли их на территории Курганской и Тюменской областях», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в сентябре прошлого года пресекли деятельность ОПГ. Всего в двух регионах оперативники изъяли 192 пакета с героином. Общая масса составила более 70 граммов. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Дело направлено в суд.

В Кургане поймали трех участников организованной преступной группы (ОПГ). Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Создателем ОПГ является 24-летний курьер. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Уроженец азиатской республики сначала выполнял роль „оптового курьера“. После создал собственную организованную группу, в которую вовлек двух граждан. Злоумышленник приобретал наркотики и передавал своим сообщникам. Они оставляли их на территории Курганской и Тюменской областях», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в сентябре прошлого года пресекли деятельность ОПГ. Всего в двух регионах оперативники изъяли 192 пакета с героином. Общая масса составила более 70 граммов. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Дело направлено в суд.