Пермячка засудила начальника на 463 тысяч за позорное увольнение

Суд заставил бывшего работодателя изменить запись в трудовой книжке истца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Перми взыскала с бывшего работодателя через суд более 463 тысяч рублей за необоснованное увольнение. Экс-начальник женщины указал в трудовой книжке, что уволил сотрудницу в связи с утратой доверия работнице, которая занималась денежными средствами. Доказательства вины предприниматель так и не предоставил, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Дворникова В. И. в пользу Харинцевой О. А. компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 67 620 рублей, оплату за время вынужденного прогула в размере 386 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей», — говорится в решении. Также экс-начальник обязан изменить запись в трудовой книжке истца, написав, что расторжение трудового договора произошло с согласия сторон.

Ранее пермячка устроилась на должность регионального торгового представителя в ИП ответчика. Из-за увольнения в связи с утратой доверия истец не могла устроиться на работу. Сотрудница выполняла все должностные обязанности. Иногда женщина не успевала сдавать денежные средства в банк в срок. Однако деньги истец сдавала в полном объеме, хоть и позднее, а также всегда писала объяснительные записки.