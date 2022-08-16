ФСБ: украинские диверсанты нарушили работу Курской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Атаки были совершены 4, 9 и 12 августа Фото:

Украинские диверсанты подорвали линии электропередач, через которые Курская АЭС питает область и соседние регионы, в результате чего была нарушена работа станции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Усилена охрана объекта, ведется розыск преступников и их сообщников.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он обозначил, что ее целями являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Украинские диверсанты подорвали линии электропередач, через которые Курская АЭС питает область и соседние регионы, в результате чего была нарушена работа станции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. «Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Усилена охрана объекта, ведется розыск преступников и их сообщников. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он обозначил, что ее целями являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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