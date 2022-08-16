ФСБ: украинские диверсанты нарушили работу Курской АЭС

Украинские диверсанты подорвали линии электропередач, через которые Курская АЭС питает область и соседние регионы, в результате чего была нарушена работа станции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
«Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Усилена охрана объекта, ведется розыск преступников и их сообщников.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он обозначил, что ее целями являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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