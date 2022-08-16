ФСБ: украинские диверсанты нарушили работу Курской АЭС

16 августа 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Атаки были совершены 4, 9 и 12 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Украинские диверсанты подорвали линии электропередач, через которые Курская АЭС питает область и соседние регионы, в результате чего была нарушена работа станции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. «Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Усилена охрана объекта, ведется розыск преступников и их сообщников. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он обозначил, что ее целями являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Украинские диверсанты подорвали линии электропередач, через которые Курская АЭС питает область и соседние регионы, в результате чего была нарушена работа станции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. «Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», — говорится в сообщении ведомства. Его приводит РИА «Новости». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Усилена охрана объекта, ведется розыск преступников и их сообщников. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он обозначил, что ее целями являются защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.