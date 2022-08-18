МО РФ рассказало украинский рецепт приготовления мыла из людей

18 августа 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Отмечалось, что после приготовления им пользовались сами солдаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В документе 1945 года, который был обнаружен на Украине, указан подробный рецепт изготовления мыла из жира человека. Там отмечается, что для получения 25 килограммов мыла требовалось около 80 килограммов человеческого жира. Об этом рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева. «В данном случае документ 1945 года, но рецепт этого мыла был разработан гитлеровцами в 1943 году. Что ужасает — подробно описан рецепт, как можно это мыло приготовить, в каких объемах, какую отдушку ему придать. Там данные в килограммах. 25 килограммов мыла это порядка 80-ти килограммов человеческого жира», — сказала Каяева на форуме «Армия-2022», передает telegram-канал Zvezdanews. В бумагах написано, что мыло вытапливали почти неделю. А после приготовления солдаты сами им пользовались.

В документе 1945 года, который был обнаружен на Украине, указан подробный рецепт изготовления мыла из жира человека. Там отмечается, что для получения 25 килограммов мыла требовалось около 80 килограммов человеческого жира. Об этом рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева. «В данном случае документ 1945 года, но рецепт этого мыла был разработан гитлеровцами в 1943 году. Что ужасает — подробно описан рецепт, как можно это мыло приготовить, в каких объемах, какую отдушку ему придать. Там данные в килограммах. 25 килограммов мыла это порядка 80-ти килограммов человеческого жира», — сказала Каяева на форуме «Армия-2022», передает telegram-канал Zvezdanews. В бумагах написано, что мыло вытапливали почти неделю. А после приготовления солдаты сами им пользовались.