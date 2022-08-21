Бесплатные фильмы спасут от разорения кинотеатры Екатеринбурга

В «Ночь кино» бесплатно покажут три российских фильма — «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Акция «Ночь кино», которая пройдет в Екатеринбурге 27 августа, поможет вернуть российского зрителя в кинотеатры Екатеринбурга, опустевшие после приостановки деятельности западных кинокомпаний. С таким заявлением выступил генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему событию.

«Падение зрительского интереса в кинотеатрах и выручки валового сбора составили порядка 60%. Это большие потери, но как раз-таки такие акции, как „Ночь кино“, дают возможность [кинотеатрам] обзавестись лояльной аудиторией», — заявил Михайлов.

По его мнения, в акции «Ночь кино» обычно принимают участие те кинотеатры, которые понимают, что нужно создавать зрительское комьюнити, которое станет «подушкой безопасности» в случае нестабильной экономической обстановки. Помимо этого, ночной киномарафон дополнительно помогает привлекать внимание к отечественному кино.

В этом году акция «Ночь кино» станет завершающим мероприятием в рамках проекта «Сделано на Урале», который пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 августа. Жителей города ждут фотовыставка «Уральское кино в лицах», творческие встречи с режиссерами Владимиром Макеранцем, Андреем Кимом, Иваном Сосниным, мультипликаторами и уральской кинокомпанией «Red Pepper Film». Акция «Ночь кино» состоится 27 августа — в этот день покажут три самых успешных российских фильма 2021—2022 годов. Это спортивная драма «Чемпион мира», комедия «Пара из будущего» и «Последний Богатырь: Посланник Тьмы».

Кинопоказы пройдут на 131 площадке Свердловской области. В Екатеринбурге под открытым небом фильмы можно будет посмотреть в Свердловском областном фильмофонде и в амфитеатре МЕГА-Парка. Среди участников также фигурируют «Дом Кино», КДЦ «Дружба», Премьер Зал «Парк Хаус», Премьер Зал «Гранат», Премьер Зал «Омега», Премьер Зал «Фан Фан», «Континент Синема», кинотеатр «Прада» и КЗЦ «Стрела». В Березовком будет обустроен автокинотеатр. Фильмы будут показывать бесплатно, но на некоторых площадках потребуется регистрация. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте .