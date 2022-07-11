Киев призвали ЕС усилить санкции против РФ из-за указа Путина

11 июля 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Украина считает, что новый указ президента РФ является посягательством на суверенитет страны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД Украины осуждает указ президента РФ Владимира Путина по предоставлению российского гражданства украинцам. В связи с этим, она призывает ЕС к более жестким санкциям против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Украинцам не нужны паспорта РФ. Я убежден, что ВСУ положат край этим планам, при должной поддержки партнеров. Призываю их к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — подчеркнул Кулеба. Он считает, что новый указ президента РФ является посягательством на суверенитет Украины. Ранее URA.RU сообщало, что теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

МИД Украины осуждает указ президента РФ Владимира Путина по предоставлению российского гражданства украинцам. В связи с этим, она призывает ЕС к более жестким санкциям против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Украинцам не нужны паспорта РФ. Я убежден, что ВСУ положат край этим планам, при должной поддержки партнеров. Призываю их к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — подчеркнул Кулеба. Он считает, что новый указ президента РФ является посягательством на суверенитет Украины. Ранее URA.RU сообщало, что теперь украинцы могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Такая норма была введена для людей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Указ президента расширяет список лиц, которые имеют право получить гражданство России упрощенно. Документ вступает в силу со дня его подписания — то есть с 11 июля. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска спасают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.