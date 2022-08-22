Медики Екатеринбурга заявили о массовом уходе из-за COVID-выплат

До конца года выплаты для медиков, работающих с COVID, заморожены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С подстанций скорой медицинской помощи (СМП) в Екатеринбурге массово увольняются специалисты. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в медицинских кругах. Причиной сотрудники называют отмену выплат, связанных с коронавирусом. При этом представители самой СМП информацию опровергают.

«Массовое увольнение из скорой помощи. Ковидных [выплат] нет, рисковать здоровьем за копейки никто не хочет. Врачи начинают увольняться, потому что понимают, что их просто будут отправлять в расходный материал, если они заболеют», — объяснил один из инсайдеров.

Он добавил, что ранее за заболевание коронавирусом, приобретенное во время работы, медики получали компенсацию в сумме 70 тысяч рублей. Сейчас, говорит собеседник агентства, выплата составляет всего лишь 1,5 тысячи рублей. «В сентябре прогнозируется волна коронавируса — самая тяжелая за последние полтора года. Никто не горит желанием рисковать, тем более что опять начались проблемы с масками и костюмами», — говорит источник.

Другой собеседник агентства также подтверждает, что медики екатеринбургской скорой испытывают дефицит защитных масок. «Одноразовая маска дается одна на весь день. За последние неделю-две с одной из подстанций уволились сразу семь человек. Конечно, это в основном предпенсионеры и те, кто держался ради выплат. С ужасом ждем, что будет дальше, ведь больных каждый день прибавляется», — говорит источник.

В самой скорой помощи информацию о массовых увольнениях опровергли. «Источниками предоставлена недостоверная информация, врачи не увольнялись. Увольнение среднего медицинского персонала обусловлено плановым сезонным оттоком студентов, которые закончили обучение в вузе и приступают к выполнению своих обязательств по целевым договорам, заключенным ранее с другими медицинскими учреждениями. С изменениями в выплатах социального характера за работу с заболевшими НКВИ (новой коронавирусной инфекцией — прим. ред.) увольнение сотрудников не связано», — прокомментировала пресс-секретарь станции СМП им. Капиноса Гульнара Таванчева.

Не соответствующей действительности пресс-секретарь назвала и информацию о дефиците медицинских масок и костюмов. «Средствами индивидуальной защиты бригады СМП снабжены должным образом», — подчеркнула Таванчева.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти внесли изменения в систему выплат для медиков, которые работают с COVID-пациентами. Госвыплаты в адрес таких медработников были приостановлены до 31 декабря 2022 года.