В скорой помощи Екатеринбурга завышали COVID-данные ради выплат. Инсайд

07 июля 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

За контакт с больными коронавирусом медики в России получают доплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подстанцию скорой помощи №7 в Екатеринбурге заподозрили в завышении статистики по экспресс-тестам на коронавирус. Предположительно, медики делали это ради дополнительных выплат за контакт с COVID-больными, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. На центральной станции скорой медицинской помощи (ССМП) Екатеринбурга информацию опровергли. «На седьмой подстанции на днях прошла проверка. Предположительно, медики завышали положительные результаты экспресс-тестов на COVID, которые делали пациентам. Если у других подстанций статистика за последние полгода шла на уменьшение, то на седьмой подстанции она росла», — пояснил источник. Собеседник привел для сравнения данные нескольких подстанций. Так, на подстанциях №№ 3,6 и 11 количество больных коронавирусом за май 2022 года колеблется от двух до семи пациентов, а на подстанции №7 оно составляет 242 человека. За июнь у большинства подстанций выявлено примерно три-пять и даже ноль заразившихся COVID, а на седьмой подстанции — 176. «Есть подозрение, что данные завышались специально ради выплат. Ведь по закону за каждый контакт с больными коронавирусом и оказание им помощи медики, в том числе и скорой помощи, получают дополнительные деньги», — поделился инсайдер. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. «Результаты работы бригад у администрации центральной станции скорой помощи не вызывают сомнений, соответственно, отсутствовали и отсутствуют основания для внеплановых проверок. Никакой информации о фальсификации результатов тестов на коронавирус на подстанциях нет», — сказала пресс-секретарь ССМП Гульнара Таванчева. Ранее в отношении трех свердловчан были возбуждены уголовные дела. Один из них продавал поддельные медотводы от вакцинации от коронавируса, другие подделывали QR-коды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Подстанцию скорой помощи №7 в Екатеринбурге заподозрили в завышении статистики по экспресс-тестам на коронавирус. Предположительно, медики делали это ради дополнительных выплат за контакт с COVID-больными, сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. На центральной станции скорой медицинской помощи (ССМП) Екатеринбурга информацию опровергли. «На седьмой подстанции на днях прошла проверка. Предположительно, медики завышали положительные результаты экспресс-тестов на COVID, которые делали пациентам. Если у других подстанций статистика за последние полгода шла на уменьшение, то на седьмой подстанции она росла», — пояснил источник. Собеседник привел для сравнения данные нескольких подстанций. Так, на подстанциях №№ 3,6 и 11 количество больных коронавирусом за май 2022 года колеблется от двух до семи пациентов, а на подстанции №7 оно составляет 242 человека. За июнь у большинства подстанций выявлено примерно три-пять и даже ноль заразившихся COVID, а на седьмой подстанции — 176. «Есть подозрение, что данные завышались специально ради выплат. Ведь по закону за каждый контакт с больными коронавирусом и оказание им помощи медики, в том числе и скорой помощи, получают дополнительные деньги», — поделился инсайдер. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. «Результаты работы бригад у администрации центральной станции скорой помощи не вызывают сомнений, соответственно, отсутствовали и отсутствуют основания для внеплановых проверок. Никакой информации о фальсификации результатов тестов на коронавирус на подстанциях нет», — сказала пресс-секретарь ССМП Гульнара Таванчева. Ранее в отношении трех свердловчан были возбуждены уголовные дела. Один из них продавал поддельные медотводы от вакцинации от коронавируса, другие подделывали QR-коды.