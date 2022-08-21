21 августа 2022

Покупатели жалуются на полчища тараканов в тюменской «Пятерочке». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Меры безопасности, от короновируса, в магазинах Пятерочка и Монетка. Тюмень, пятерочка, магазин
Тюменцы заметили тараканов в «Пятерочке» на Мельникайте, 95 Фото:

Тюменцы заметили тараканов в магазине «Пятерочка» на улице Мельникайте, 95. По словам очевидцев, жильцы, живущие над магазином, устали травить насекомых. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В магазине „Пятерочка“ по улице Мельникайте, 95 тараканы даже при свете выползают из всех щелей, а сколько их в ночное время! Жильцы дома, что над магазином, замучились травить этих насекомых, ничего не помогает! Уважаемая СЭС, обратите внимание на данный магазин, где вместе с продуктами живет полчище тараканов», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Автор добавил видео к посту. На кадрах видно, что тараканы ползают на полу возле холодильных камер.

Агентство направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в компанию X5 Group. Ответ ожидается.

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Тюменцы заметили тараканов в магазине «Пятерочка» на улице Мельникайте, 95. По словам очевидцев, жильцы, живущие над магазином, устали травить насекомых. Об этом сообщается в социальных сетях. «В магазине „Пятерочка“ по улице Мельникайте, 95 тараканы даже при свете выползают из всех щелей, а сколько их в ночное время! Жильцы дома, что над магазином, замучились травить этих насекомых, ничего не помогает! Уважаемая СЭС, обратите внимание на данный магазин, где вместе с продуктами живет полчище тараканов», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». Автор добавил видео к посту. На кадрах видно, что тараканы ползают на полу возле холодильных камер. Агентство направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в компанию X5 Group. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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