Тюменцы заметили тараканов в «Пятерочке» на Мельникайте, 95 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы заметили тараканов в магазине «Пятерочка» на улице Мельникайте, 95. По словам очевидцев, жильцы, живущие над магазином, устали травить насекомых. Об этом сообщается в социальных сетях.

«В магазине „Пятерочка“ по улице Мельникайте, 95 тараканы даже при свете выползают из всех щелей, а сколько их в ночное время! Жильцы дома, что над магазином, замучились травить этих насекомых, ничего не помогает! Уважаемая СЭС, обратите внимание на данный магазин, где вместе с продуктами живет полчище тараканов», — говорится в сообщении анонимного пользователя в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Автор добавил видео к посту. На кадрах видно, что тараканы ползают на полу возле холодильных камер.

Агентство направило запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по Тюменской области, а также в компанию X5 Group. Ответ ожидается.