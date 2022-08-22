Стали известны подробности ночного пожара в Тюмени

Пожар на улице Судостроителей произошел около часу ночи Фото: Людмила Хотиенкова © URA.RU

В Тюмени на улице Судостроителей около часу ночи произошел пожар, общая площадь которого составила 134 квадратных метра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Улица Судостроителей. Поступил вызов в 00:53. Общая площадь пожара 134 квадратных метра. Ликвидация в 1:43. Работали шесть единиц техники и 19 человек личного состава», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. Повреждено три автомобиля: два КАМАЗа и ГАЗ. В основном горел строительный мусор.

В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших, погибших и эвакуированных нет.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Лесобазы произошел пожар. Очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.