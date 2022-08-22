22 августа 2022

Стали известны подробности ночного пожара в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в поселке
Пожар на улице Судостроителей произошел около часу ночи Фото:

В Тюмени на улице Судостроителей около часу ночи произошел пожар, общая площадь которого составила 134 квадратных метра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Улица Судостроителей. Поступил вызов в 00:53. Общая площадь пожара 134 квадратных метра. Ликвидация в 1:43. Работали шесть единиц техники и 19 человек личного состава», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. Повреждено три автомобиля: два КАМАЗа и ГАЗ. В основном горел строительный мусор.

В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших, погибших и эвакуированных нет.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Лесобазы произошел пожар. Очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.

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В Тюмени на улице Судостроителей около часу ночи произошел пожар, общая площадь которого составила 134 квадратных метра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона. «Улица Судостроителей. Поступил вызов в 00:53. Общая площадь пожара 134 квадратных метра. Ликвидация в 1:43. Работали шесть единиц техники и 19 человек личного состава», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС Тюменской области. Повреждено три автомобиля: два КАМАЗа и ГАЗ. В основном горел строительный мусор. В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших, погибших и эвакуированных нет. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Лесобазы произошел пожар. Очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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