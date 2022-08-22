22 августа 2022

В Челябинске назвали стоимость самых дорогих детских садов

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад
В КСП провели анализ цен по 80 частным детским садам Фото:

В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона провели мониторинг цен на услуги частных детских садов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, отправка ребенка в самый дорогой детсад города обойдется в 41 тысячу рублей ежемесячно.

«Анализ проведен по 80 частным детским садам Челябинска. Самые высокие цены на услуги предлагают „Колибри“ — от 41,3 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Маленький лидер“ — от 30 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Семь Я+“ — от 25 тыс. рублей в месяц, „Пряник“ — от 23 тыс. рублей в месяц (лицензия) и „Звездочки — Last Estrellas“ от 21 тыс. рублей в месяц», — заявили URA.RU в КСП.

В ведомстве отмечают, что стоимость большинства частных детских садов расположилась в сегменте от 10 до 15 тыс. рублей в месяц за полный день посещения. В некоторых частных детсадах для зачисления ребенка также могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.

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В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона провели мониторинг цен на услуги частных детских садов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, отправка ребенка в самый дорогой детсад города обойдется в 41 тысячу рублей ежемесячно. «Анализ проведен по 80 частным детским садам Челябинска. Самые высокие цены на услуги предлагают „Колибри“ — от 41,3 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Маленький лидер“ — от 30 тыс. рублей в месяц (лицензия), „Семь Я+“ — от 25 тыс. рублей в месяц, „Пряник“ — от 23 тыс. рублей в месяц (лицензия) и „Звездочки — Last Estrellas“ от 21 тыс. рублей в месяц», — заявили URA.RU в КСП. В ведомстве отмечают, что стоимость большинства частных детских садов расположилась в сегменте от 10 до 15 тыс. рублей в месяц за полный день посещения. В некоторых частных детсадах для зачисления ребенка также могут потребовать внести вступительный взнос, который не входит в стоимость месячного абонемента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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