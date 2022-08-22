Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана, в котором, по легенде, захоронен пророк Заратустра. О раскопках депутат написал в социальных сетях.
«Большой Синташтинский курган — это сооружение, на котором в течение столетий совершались важные для человека тех времен ритуалы, культы и обряды. Рад, что удалось помочь нашим южно-уральским археологам получить необходимое финансирование на это и на следующее лето», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Наумов.
Депутат отметил вклад археологов в науку. Археология, по словам Наумова, важна для ответа на серьезные вызовы современности. Также депутат заявил о том, что сможет организовать всем желающим работу на раскопках следующим летом.
Большой Синташтинский курган находится в заповеднике Аркаим и является объектом культурного наследия федерального значения. Раскопки кургана ведутся с 1972 года. Некоторые специалисты относят курган к периоду эпохи бронзы.
Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана
Фото: Станислав Наумов в «ВКонтакте»
До начала раскопок «курган» имел высоту 4,5 м, диаметр 80 — 85 м и был окружен рвом.
Фото: Станислав Наумов в «ВКонтакте»
Большой Синташтинский курган является памятником первой на Евразийском материке стране городов.
Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана, в котором, по легенде, захоронен пророк Заратустра. О раскопках депутат написал в социальных сетях. «Большой Синташтинский курган — это сооружение, на котором в течение столетий совершались важные для человека тех времен ритуалы, культы и обряды. Рад, что удалось помочь нашим южно-уральским археологам получить необходимое финансирование на это и на следующее лето», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Наумов. Депутат отметил вклад археологов в науку. Археология, по словам Наумова, важна для ответа на серьезные вызовы современности. Также депутат заявил о том, что сможет организовать всем желающим работу на раскопках следующим летом. Большой Синташтинский курган находится в заповеднике Аркаим и является объектом культурного наследия федерального значения. Раскопки кургана ведутся с 1972 года. Некоторые специалисты относят курган к периоду эпохи бронзы.