Станислав Наумов посетил Большой Синташтинский курган в Аркаиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана, в котором, по легенде, захоронен пророк Заратустра. О раскопках депутат написал в социальных сетях.

«Большой Синташтинский курган — это сооружение, на котором в течение столетий совершались важные для человека тех времен ритуалы, культы и обряды. Рад, что удалось помочь нашим южно-уральским археологам получить необходимое финансирование на это и на следующее лето», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Наумов.

Депутат отметил вклад археологов в науку. Археология, по словам Наумова, важна для ответа на серьезные вызовы современности. Также депутат заявил о том, что сможет организовать всем желающим работу на раскопках следующим летом.

Большой Синташтинский курган находится в заповеднике Аркаим и является объектом культурного наследия федерального значения. Раскопки кургана ведутся с 1972 года. Некоторые специалисты относят курган к периоду эпохи бронзы.

Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана Фото: Станислав Наумов в «ВКонтакте»

До начала раскопок «курган» имел высоту 4,5 м, диаметр 80 — 85 м и был окружен рвом. Фото: Станислав Наумов в «ВКонтакте»