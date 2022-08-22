22 августа 2022

Челябинский депутат Госдумы посетил раскопки могилы Заратустры. Фото

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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов посетил Большой Синташтинский курган в Аркаиме Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана, в котором, по легенде, захоронен пророк Заратустра. О раскопках депутат написал в социальных сетях.

«Большой Синташтинский курган — это сооружение, на котором в течение столетий совершались важные для человека тех времен ритуалы, культы и обряды. Рад, что удалось помочь нашим южно-уральским археологам получить необходимое финансирование на это и на следующее лето», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Наумов.

Депутат отметил вклад археологов в науку. Археология, по словам Наумова, важна для ответа на серьезные вызовы современности. Также депутат заявил о том, что сможет организовать всем желающим работу на раскопках следующим летом.

Большой Синташтинский курган находится в заповеднике Аркаим и является объектом культурного наследия федерального значения. Раскопки кургана ведутся с 1972 года. Некоторые специалисты относят курган к периоду эпохи бронзы.

Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана
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До начала раскопок «курган» имел высоту 4,5 м, диаметр 80 — 85 м и был окружен рвом.
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Большой Синташтинский курган является памятником первой на Евразийском материке стране городов.
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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов посетил раскопки Большого Синташтинского кургана, в котором, по легенде, захоронен пророк Заратустра. О раскопках депутат написал в социальных сетях. «Большой Синташтинский курган — это сооружение, на котором в течение столетий совершались важные для человека тех времен ритуалы, культы и обряды. Рад, что удалось помочь нашим южно-уральским археологам получить необходимое финансирование на это и на следующее лето», — написал на своей странице в «ВКонтакте» Наумов. Депутат отметил вклад археологов в науку. Археология, по словам Наумова, важна для ответа на серьезные вызовы современности. Также депутат заявил о том, что сможет организовать всем желающим работу на раскопках следующим летом. Большой Синташтинский курган находится в заповеднике Аркаим и является объектом культурного наследия федерального значения. Раскопки кургана ведутся с 1972 года. Некоторые специалисты относят курган к периоду эпохи бронзы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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