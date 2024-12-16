На проданной москвичам птицефабрике в Челябинской области произошел пожар. Фото

На птицефабрике в Аргаяшском районе произошел пожар
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Пожар ликвидирован на площади в 100 кв. м. (архивное фото) Фото:

На птицефабрике группы «Черкизово» в Аргаяшском районе Челябинской области в птичнике произошел пожар. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В деревне Деришева Аргаяшском районе ликвидировали возгорание на птицефабрике. Установлено, что происходит тление опилок внутри птичника (птицы нет)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причина возгорания устанавливается.

Активы крупнейшего на Урале птицеводческого производителя — агрохолдинга «Здоровая ферма» в Аргаяшском районе были проданы в декабре 2022 года. Новым хозяином стал агрокомплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Московское предприятие было признано победителем аукциона.

В Челябинской области 14 ноября произошел пожар на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов. Открытое горение было ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Горел также птичник, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в птичнике
Пожар произошел в птичнике
Пожар ликвидирован на площади в 100 квадратных метров
Пожар ликвидирован на площади в 100 квадратных метров
Птиц в момент ЧП в помещении не было
Птиц в момент ЧП в помещении не было

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На птицефабрике группы «Черкизово» в Аргаяшском районе Челябинской области в птичнике произошел пожар. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В деревне Деришева Аргаяшском районе ликвидировали возгорание на птицефабрике. Установлено, что происходит тление опилок внутри птичника (птицы нет)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причина возгорания устанавливается. Активы крупнейшего на Урале птицеводческого производителя — агрохолдинга «Здоровая ферма» в Аргаяшском районе были проданы в декабре 2022 года. Новым хозяином стал агрокомплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Московское предприятие было признано победителем аукциона. В Челябинской области 14 ноября произошел пожар на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов. Открытое горение было ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Горел также птичник, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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