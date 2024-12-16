На проданной москвичам птицефабрике в Челябинской области произошел пожар. Фото

На птицефабрике в Аргаяшском районе произошел пожар

16 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пожар ликвидирован на площади в 100 кв. м. (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На птицефабрике группы «Черкизово» в Аргаяшском районе Челябинской области в птичнике произошел пожар. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В деревне Деришева Аргаяшском районе ликвидировали возгорание на птицефабрике. Установлено, что происходит тление опилок внутри птичника (птицы нет)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причина возгорания устанавливается. Активы крупнейшего на Урале птицеводческого производителя — агрохолдинга «Здоровая ферма» в Аргаяшском районе были проданы в декабре 2022 года. Новым хозяином стал агрокомплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Московское предприятие было признано победителем аукциона. В Челябинской области 14 ноября произошел пожар на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов. Открытое горение было ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Горел также птичник, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Пожар произошел в птичнике Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Пожар ликвидирован на площади в 100 квадратных метров Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Птиц в момент ЧП в помещении не было Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На птицефабрике группы «Черкизово» в Аргаяшском районе Челябинской области в птичнике произошел пожар. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В деревне Деришева Аргаяшском районе ликвидировали возгорание на птицефабрике. Установлено, что происходит тление опилок внутри птичника (птицы нет)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. Причина возгорания устанавливается. Активы крупнейшего на Урале птицеводческого производителя — агрохолдинга «Здоровая ферма» в Аргаяшском районе были проданы в декабре 2022 года. Новым хозяином стал агрокомплекс «Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Московское предприятие было признано победителем аукциона. В Челябинской области 14 ноября произошел пожар на птицефабрике «Сосновская», которой ранее владел бывший заместитель губернатора Андрей Косилов. Открытое горение было ликвидировано на площади 800 квадратных метров. Горел также птичник, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.