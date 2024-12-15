Мэр Лошкин отчитал глав Челябинска за качество контроля елочных базаров

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от глав районов ужесточить контроль за нелегальными елочными базарами. Как сообщил глава города, незаконные точки уже выявлены в Калининском и Курчатовском районах, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.
«Разбирайтесь, откуда эти елки вообще привозят. Я поручаю контроль главам районов. Работа для галочки какая-то: штраф вынесли — и все. Это не дело. Незаконную деятельность необходимо прекращать. Понятно? Я буду требовать показать мне отчет, где были размещены базары, и проверю, есть они на месте или нет», — заявил Лошкин.
Сейчас в Челябинске находится 107 официальных мест новогодних ярмарок. На двух из 24 проверенных провели изъятие. Лошкин уточнил, что его не устраивает, что после выявления нарушений части продавцов лишь выписали штраф, не устранив незаконные точки с адресов.
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