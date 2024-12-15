15 декабря 2024

Мэр Лошкин отчитал глав Челябинска за качество контроля елочных базаров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин потребовал ужесточить контроль над елочными базарами в Челябинске
Алексей Лошкин потребовал ужесточить контроль над елочными базарами в Челябинске Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от глав районов ужесточить контроль за нелегальными елочными базарами. Как сообщил глава города, незаконные точки уже выявлены в Калининском и Курчатовском районах, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии.

«Разбирайтесь, откуда эти елки вообще привозят. Я поручаю контроль главам районов. Работа для галочки какая-то: штраф вынесли — и все. Это не дело. Незаконную деятельность необходимо прекращать. Понятно? Я буду требовать показать мне отчет, где были размещены базары, и проверю, есть они на месте или нет», — заявил Лошкин.

Сейчас в Челябинске находится 107 официальных мест новогодних ярмарок. На двух из 24 проверенных провели изъятие. Лошкин уточнил, что его не устраивает, что после выявления нарушений части продавцов лишь выписали штраф, не устранив незаконные точки с адресов.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от глав районов ужесточить контроль за нелегальными елочными базарами. Как сообщил глава города, незаконные точки уже выявлены в Калининском и Курчатовском районах, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии. «Разбирайтесь, откуда эти елки вообще привозят. Я поручаю контроль главам районов. Работа для галочки какая-то: штраф вынесли — и все. Это не дело. Незаконную деятельность необходимо прекращать. Понятно? Я буду требовать показать мне отчет, где были размещены базары, и проверю, есть они на месте или нет», — заявил Лошкин. Сейчас в Челябинске находится 107 официальных мест новогодних ярмарок. На двух из 24 проверенных провели изъятие. Лошкин уточнил, что его не устраивает, что после выявления нарушений части продавцов лишь выписали штраф, не устранив незаконные точки с адресов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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