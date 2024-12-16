В Челябинске учительницу не пустили в театр с билетом, подаренным сыном

В Челябинске билетер не пустил в театр оперы и балета учительницу русского языка, которой сын подарил билет на Новый год. Оказалось, что билет был приобретен по «Пушкинской карте» и действителен только на его владельца.
«Я, учительница русского, решила устроить себе предновогодний вечер со сказками Гофмана. Но контролер, пикнув билет, попросила документ», — цитирует слова Оксаны сайт «КП-Челябинск». Билет подарил ей сын-студент, оплатив по своей «Пушкинской карте».
В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что требование контролера полностью правомерно. Возможности «Пушкинской карты» распространяются только на ее владельца, передача билетов третьим лицам запрещена.
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