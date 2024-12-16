В Челябинске учительницу не пустили в театр с билетом, подаренным сыном

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Челябинский театр оперы и балета. Челябинск, оперный театр челябинск, театр оперы и балета
Билет сын купил маме по «Пушкинской карте» (архивное фото) Фото:

В Челябинске билетер не пустил в театр оперы и балета учительницу русского языка, которой сын подарил билет на Новый год. Оказалось, что билет был приобретен по «Пушкинской карте» и действителен только на его владельца.

«Я, учительница русского, решила устроить себе предновогодний вечер со сказками Гофмана. Но контролер, пикнув билет, попросила документ», — цитирует слова Оксаны сайт «КП-Челябинск». Билет подарил ей сын-студент, оплатив по своей «Пушкинской карте».

В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что требование контролера полностью правомерно. Возможности «Пушкинской карты» распространяются только на ее владельца, передача билетов третьим лицам запрещена.

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В Челябинске билетер не пустил в театр оперы и балета учительницу русского языка, которой сын подарил билет на Новый год. Оказалось, что билет был приобретен по «Пушкинской карте» и действителен только на его владельца. «Я, учительница русского, решила устроить себе предновогодний вечер со сказками Гофмана. Но контролер, пикнув билет, попросила документ», — цитирует слова Оксаны сайт «КП-Челябинск». Билет подарил ей сын-студент, оплатив по своей «Пушкинской карте». В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что требование контролера полностью правомерно. Возможности «Пушкинской карты» распространяются только на ее владельца, передача билетов третьим лицам запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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