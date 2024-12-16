Челябинский эколог Безруков объяснил таяние льда на озере Тургояк

Челябинский эколог Безруков: лед на Тургояке растаял по естественным причинам
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Лед на тургояке растаял по естественным климатическим причинам Фото:

Лед на озере Тургояк Челябинской области растаял по естественным климатическим причинам. Об этом сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«Ничего страшного с озером не произошло. Это природное явление, связанное с климатическими особенностями», — уточнил Безруков.

Эколог пояснил, что резкое вскрытие льда озера происходит, когда прочность ледяного поля уменьшается настолько, что любая даже небольшая на него нагрузка — ветровое пульсирующее давление сверху или сейшевые колебания воды снизу — разрывает ослабевшие связи между кристаллами льда. Лед также может потрескаться из-за избыточного давления, которое создается растущим слоем льда.

«Лед на поверхности замерзает, создавая замкнутую полость. Новые порции льда уже под старым льдом, расширяясь, начинают давить на воду. В какой-то момент давление достигает критической точки, и лед разрывается. Также трещины появляются из-за деформаций в самом пласте при неравномерном рельефе дна, оттепели или давлении сугробов», — отметил эколог.

Лед на челябинских озерах в ноябре еще не набрал толщину. Так, в начале ноября на озере Тургояк во время катания на коньках провалилась под лед женщина с ребенком. Их удалось спасти. А на минувших выходных часть льда растаяла и кромка отошла от берега. В ледяной воде поплавали на сапборде и искупались местные моржи.

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Лед на озере Тургояк Челябинской области растаял по естественным климатическим причинам. Об этом сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Ничего страшного с озером не произошло. Это природное явление, связанное с климатическими особенностями», — уточнил Безруков. Эколог пояснил, что резкое вскрытие льда озера происходит, когда прочность ледяного поля уменьшается настолько, что любая даже небольшая на него нагрузка — ветровое пульсирующее давление сверху или сейшевые колебания воды снизу — разрывает ослабевшие связи между кристаллами льда. Лед также может потрескаться из-за избыточного давления, которое создается растущим слоем льда. «Лед на поверхности замерзает, создавая замкнутую полость. Новые порции льда уже под старым льдом, расширяясь, начинают давить на воду. В какой-то момент давление достигает критической точки, и лед разрывается. Также трещины появляются из-за деформаций в самом пласте при неравномерном рельефе дна, оттепели или давлении сугробов», — отметил эколог. Лед на челябинских озерах в ноябре еще не набрал толщину. Так, в начале ноября на озере Тургояк во время катания на коньках провалилась под лед женщина с ребенком. Их удалось спасти. А на минувших выходных часть льда растаяла и кромка отошла от берега. В ледяной воде поплавали на сапборде и искупались местные моржи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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