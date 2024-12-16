Челябинский депутат Ботов побывал на площадке «Элита страны Участники СВО»

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов впервые принял участие в съезде «Единой России», который состоялся в Москве. Как сообщил Ботов URA.RU, на съезде он пообщался с другими участниками СВО, приехавшими на съезд.
«Я посетил дискуссионную площадку „Элита страны. Участники СВО“. Это очень мощно, когда такое число сильных людей собирается в одном помещении. Было комфортно ощущать себя среди своих, точнее СВОих. А еще я познакомился с командиром легендарного танка „Алеша“ и с бойцом с позывным „Туман“. Это боец, который сбивает вражеские дроны с помощью лука и стрел», — рассказал Ботов.
Командир танка «Алеша» Роман Баксиков представлял на съезде делегацию ЕР из Татарстана. По словам Ботова такие встречи дают большой заряд энергии на будущее.
Челябинскую делегацию ЕР возглавил губернатор Алексей Текслер. В разговоре с URA.RU он заявил, что бывшие участники спецоперации сделают многое для региона. Поэтому так важно их участие в политике. Также Текслер сообщил, что возглавит списки ЕР на выборах в челябинское заксобрание в 2025 году.
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