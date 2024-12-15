Базары с пиротехникой тщательно проверят в Челябинске

16 декабря 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Базары с пиротехникой проверят по всему городу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 20 декабря в Челябинске проверят базары, на которых продают пиротехнику. Об этом заявил начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «С 20 декабря начнем активно проверять точки продажи пиротехники, в том числе вне торговых комплексов и в различных торговых павильонах. Те места, где, возможно, их будут приобретать несовершеннолетние», — сообщил Меньшенин 16 декабря на аппаратном совещании в мэрии. Обратить особое внимание на точки продажи пиротехники на обочине дороги на выезде из города по Новоградскому прииску потребовал глава Челябинска Алексей Лошкин. «[В таких точках] что только не продают. Особенно много таких базаров в Курчатовском районе», — отметил Лошкин. До границы Челябинска с Сосновским районом тщательно будет проверена каждая торговая точка на обочине, пообещал Меньшенин. В преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с жителями Уральского федерального округа. Важно выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании, в частности пиротехники и электроприборов, заявил ранее полпред президента в УрФО Артем Жога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 20 декабря в Челябинске проверят базары, на которых продают пиротехнику. Об этом заявил начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «С 20 декабря начнем активно проверять точки продажи пиротехники, в том числе вне торговых комплексов и в различных торговых павильонах. Те места, где, возможно, их будут приобретать несовершеннолетние», — сообщил Меньшенин 16 декабря на аппаратном совещании в мэрии. Обратить особое внимание на точки продажи пиротехники на обочине дороги на выезде из города по Новоградскому прииску потребовал глава Челябинска Алексей Лошкин. «[В таких точках] что только не продают. Особенно много таких базаров в Курчатовском районе», — отметил Лошкин. До границы Челябинска с Сосновским районом тщательно будет проверена каждая торговая точка на обочине, пообещал Меньшенин. В преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с жителями Уральского федерального округа. Важно выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании, в частности пиротехники и электроприборов, заявил ранее полпред президента в УрФО Артем Жога.