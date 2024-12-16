В Южно-Уральском госинституте искусств имени Чайковского (ЮУрГИИ) с 18 по 27 декабря пройдет фестиваль, посвященный рождественским и новогодним праздникам. В рамках мероприятия состоится шесть концертов. Также на площадке появится выставка картин, сообщают в пресс-службе института.
«С 2008 года ЮУрГИИ имени Чайковского представляет серию концертов, посвященных рождественским и новогодним праздникам. Рождественский фестиваль является одним из самых масштабных проектов института», — отметили в пресс-службе. Все концерты пройдут в большом концертном зале имени Белицкого. Вход на них будет свободный.
В фойе института гостей встретит выставка картин «Радостный свет Рождества». Серию концертов 18 декабря откроет «Рождественский калейдоскоп». На следующий день творческие коллективы выступят с программой «Зимние гуляния!». «Новогодний дивертисмент» 20 декабря исполнит оркестр русских народных инструментов. С 24 по 27 декабря пройдут такие концерты: «И быль, и сказка в Рождество», «Рождества волшебные мгновенья...», а также «Последний час декабря».
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