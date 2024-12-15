Команда Team Spirit, чье подразделение в дисциплине по Dota 2 возглавляет капитан Ярослав Найденов из Златоуста (Челябинская область), выиграла в Китае соревнования по Counter-Strike 2, с призом в полмиллиона долларов. Состав возглавил Леонид Вишняков. Как рассказали в Центре развития цифровых технологий региона, спортсмены выиграли чемпионат мира.
«Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter-Strike 2. Наши спортсмены забрали кубок и призовой фонд в размере 500 тысяч долларов», — сообщили сотрудники центра.
Соревнования прошли в Шанхае. Финальный матч турнира оказался напряженным. Пятерка из команды под руководством Вишнякова победила европейский клуб FaZe Clan со счетом 2:1 по картам.
В состязании за третье место также была ожесточенная борьба, где призовые разделили две европейские команды — MOUZ и G2. При этом последняя из указанных известна благодаря участию российского снайпера Ильи m0NESY Осипова.
Китайский успех для Team Spirit стал продолжением успешных выступлений на международной арене. В мае команда выиграла в Румынии крупный приз в размере 300 тысяч долларов на турнире PGL Wallachia: Season 1 по игре Dota 2. В той же дисциплине команда два раза побеждала на крупнейшем международном турнире The International. Это происходило в 2021 и 2023 годах.
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