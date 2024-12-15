В Челябинске зальют 92 хоккейных корта

В Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Также Авдеев рассказал главе города Алексею Лошкину о проблеме с площадкой для хоккея в Советском районе.
«Всего в Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Однако есть проблемы в поселке Исаково Советского района. Там не могут залить хоккейную коробку из-за гидранта», — заявил Авдеев.
Как уточнил Авдеев, хоккейную коробку в поселке Исаково поставили четыре года назад. Проблема с обслуживанием идет уже третий год из-за отсутствия разрешения на использование гидранта. Мэр Лошкин потребовал разобраться с заливкой корта.
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