15 декабря 2024

В Челябинске зальют 92 хоккейных корта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема с заливкой хоккейных кортов также замечена во дворах некоторых многоэтажных домов
Проблема с заливкой хоккейных кортов также замечена во дворах некоторых многоэтажных домов Фото:

В Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Также Авдеев рассказал главе города Алексею Лошкину о проблеме с площадкой для хоккея в Советском районе.

«Всего в Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Однако есть проблемы в поселке Исаково Советского района. Там не могут залить хоккейную коробку из-за гидранта», — заявил Авдеев.

Как уточнил Авдеев, хоккейную коробку в поселке Исаково поставили четыре года назад. Проблема с обслуживанием идет уже третий год из-за отсутствия разрешения на использование гидранта. Мэр Лошкин потребовал разобраться с заливкой корта.

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В Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Об этом на аппаратном совещании 16 декабря сообщил заместитель мэра по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Также Авдеев рассказал главе города Алексею Лошкину о проблеме с площадкой для хоккея в Советском районе. «Всего в Челябинске планируют залить 92 хоккейных корта. Однако есть проблемы в поселке Исаково Советского района. Там не могут залить хоккейную коробку из-за гидранта», — заявил Авдеев. Как уточнил Авдеев, хоккейную коробку в поселке Исаково поставили четыре года назад. Проблема с обслуживанием идет уже третий год из-за отсутствия разрешения на использование гидранта. Мэр Лошкин потребовал разобраться с заливкой корта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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