22 августа 2022

В Тюмени прокуратура наказала чиновника из Пенсионного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник заплатил минимальный штраф Фото:

Начальник одного из отделов тюменского отделения Пенсионного фонда получил штраф за то, что вовремя не ответил на обращение гражданина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Письменные обращения, поступившие в госорган, рассматриваются в течение 30 дней. Несмотря на это, начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения ПФР по Тюменской области не направил заявителю ответ в установленный срок. За это он получил штраф в пять тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. На чиновника возбудили административное дело. Суд назначил ему минимальное наказание: по вменяемой статье штраф мог достигать и 10 000 рублей.

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Начальник одного из отделов тюменского отделения Пенсионного фонда получил штраф за то, что вовремя не ответил на обращение гражданина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Письменные обращения, поступившие в госорган, рассматриваются в течение 30 дней. Несмотря на это, начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения ПФР по Тюменской области не направил заявителю ответ в установленный срок. За это он получил штраф в пять тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. На чиновника возбудили административное дело. Суд назначил ему минимальное наказание: по вменяемой статье штраф мог достигать и 10 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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