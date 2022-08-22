В Тюмени прокуратура наказала чиновника из Пенсионного фонда

Начальник одного из отделов тюменского отделения Пенсионного фонда получил штраф за то, что вовремя не ответил на обращение гражданина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Письменные обращения, поступившие в госорган, рассматриваются в течение 30 дней. Несмотря на это, начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей отделения ПФР по Тюменской области не направил заявителю ответ в установленный срок. За это он получил штраф в пять тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Нарушение выявили в ходе прокурорской проверки. На чиновника возбудили административное дело. Суд назначил ему минимальное наказание: по вменяемой статье штраф мог достигать и 10 000 рублей.
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