Канада ввела санкции против бывшего свердловского премьера

Денис Паслер находится под санкциями Канады и Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший глава правительства Свердловской области, оренбургский губернатор Денис Паслер внесен в санкционные списки Канады. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Денис Владимирович Паслер, номер 915», — указано в документе. Наложенные на политика санкции предполагают заморозку активов и запрет посещать Канаду. Вместе с Паслером в обновленном списке оказались главы нескольких десятков регионов, включая свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Канада стала второй страной, включившей Паслера в свой санкционный список. В конце июля такое же решения приняла Великобритания. Королевство запретило Паслеру въезжать на свою территорию и заморозило его возможные активы.

Денис Паслер — уроженец Свердловской области, несколько лет он был депутатом местного заксобрания. В 2012 году, спустя месяц после прихода Куйвашева на пост губернатора, он возглавил региональное правительство и руководил им до 2016-го. В 2019 году Паслер стал главой Оренбургской области.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После этого ЕС решил ввести санкции против всех депутатов Госдумы, которые инициировали это решение. Всего под санкции попал 351 депутат Госдумы. Великобритания внесла в свой санкционный список 10 из 11 депутатов от Свердловской области.