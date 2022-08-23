23 августа 2022

Экс-депутат Рады: глава Польши прибыл на Украину за территориями

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Глава Польши приехал в Киев для контроля передачи земель Варшаве Фото:

Глава Польши Анджей Дуда прилетел в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы. Об этом рассказал экс-депутат Рады Илья Кива.

«Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику», — написал Кива в Telegram. По его словам, власти Польши хотят реализовать свои планы по территориальной экспансии, несмотря на боевые действия в соседней стране.

Ранее стало известно о том, что Польше помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Британское издание The Telegraph отметило, что речь идет об очень тесном сотрудничестве Польши и Украины.

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Глава Польши Анджей Дуда прилетел в Киев, чтобы проконтролировать передачу Западной Украины под управление Варшавы. Об этом рассказал экс-депутат Рады Илья Кива. «Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику», — написал Кива в Telegram. По его словам, власти Польши хотят реализовать свои планы по территориальной экспансии, несмотря на боевые действия в соседней стране. Ранее стало известно о том, что Польше помогает Украине доставлять западное оружие ВСУ и националистам, страны проводят совместные операции. Британское издание The Telegraph отметило, что речь идет об очень тесном сотрудничестве Польши и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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