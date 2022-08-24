Власти Британии хотят усложнить россиянам получение виз

24 августа 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

По мнению министра, полный запрет — это неправильный путь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Великобритания должна подумать над ужесточением условий выдачи виз россиянам. Такое мнение выразил министр обороны страны Бен Уоллес. «Великобритания может ужесточить условия своей визовой системы. Но я не уверен, что полный запрет — правильный путь», — высказался Уоллес в программе BBC Radio 4 Today, цитату приводил издание Politico. Министр отметил, что этот над этим вопросом должен подумать министр внутренних дел Великобритании. «Но мне не нравится — и я уверен, что никто из ваших слушателей не любит — смотреть, как жены олигархов или даже жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперяхтах по всему миру», — добавил он. Ранее некоторые страны Евросоюза выступили с предложением запретить или ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Это стало их ответом на спецоперацию России на Украине, которая, по словам президент РФ Владимира Путина, нацелена на защиту мирного населения республик Донбасса. Финляндия, Польша и страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам, передает «Национальная служба новостей». Однако на уровне ЕС идея сталкивается с сопротивлением. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не поддерживает это предложение, сообщает RT.

Великобритания должна подумать над ужесточением условий выдачи виз россиянам. Такое мнение выразил министр обороны страны Бен Уоллес. «Великобритания может ужесточить условия своей визовой системы. Но я не уверен, что полный запрет — правильный путь», — высказался Уоллес в программе BBC Radio 4 Today, цитату приводил издание Politico. Министр отметил, что этот над этим вопросом должен подумать министр внутренних дел Великобритании. «Но мне не нравится — и я уверен, что никто из ваших слушателей не любит — смотреть, как жены олигархов или даже жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперяхтах по всему миру», — добавил он. Ранее некоторые страны Евросоюза выступили с предложением запретить или ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Это стало их ответом на спецоперацию России на Украине, которая, по словам президент РФ Владимира Путина, нацелена на защиту мирного населения республик Донбасса. Финляндия, Польша и страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам, передает «Национальная служба новостей». Однако на уровне ЕС идея сталкивается с сопротивлением. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не поддерживает это предложение, сообщает RT.