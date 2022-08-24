В Добрянке подростки громят новый стадион, открытый губернатором

25 августа 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

Подростков, посещающих стадион, уличили в вандализме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Добрянке, расположенном под Пермью, несовершеннолетние громят новый межшкольный стадион, построенные год назад. Объект был сдан в 2021 году, на его открытие приезжал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин «Несколько раз малолетние вредители оскверняли памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Этим летом хулиганы добрались и до стадиона возле Добрянской школы № 3 (корпус № 1). Не прошло и года, как этот спортивный объект построили, а у части пластиковых кресел появились трещины, несколько штук, видимо, из-за серьезных повреждений вообще демонтировали», — пишет добрянская газета «Зори плюс». Издание отмечает, что на стадионе нет охраны, и не ведется видеонаблюдение, а посещающие его подростки «предоставлены сами себе». Стадион, открытый при школе №3 в Добрянке, имеет футбольное поле с беговыми дорожками и трибуны на 200 мест. Рядом установлена универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол. Зимой она используется, как хоккейная коробка. Год назад участие в открытии спортивного объекта принял глава региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что стадион стал первым спортобъектом города, построенным за последние 20 лет. URA.RU рассказывало, что в Перми бороться с вандалами будут народные дружинники. Набор добровольцев в дружину объявили власти Индустриального района города.

В городе Добрянке, расположенном под Пермью, несовершеннолетние громят новый межшкольный стадион, построенные год назад. Объект был сдан в 2021 году, на его открытие приезжал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин «Несколько раз малолетние вредители оскверняли памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Этим летом хулиганы добрались и до стадиона возле Добрянской школы № 3 (корпус № 1). Не прошло и года, как этот спортивный объект построили, а у части пластиковых кресел появились трещины, несколько штук, видимо, из-за серьезных повреждений вообще демонтировали», — пишет добрянская газета «Зори плюс». Издание отмечает, что на стадионе нет охраны, и не ведется видеонаблюдение, а посещающие его подростки «предоставлены сами себе». Стадион, открытый при школе №3 в Добрянке, имеет футбольное поле с беговыми дорожками и трибуны на 200 мест. Рядом установлена универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол. Зимой она используется, как хоккейная коробка. Год назад участие в открытии спортивного объекта принял глава региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что стадион стал первым спортобъектом города, построенным за последние 20 лет. URA.RU рассказывало, что в Перми бороться с вандалами будут народные дружинники. Набор добровольцев в дружину объявили власти Индустриального района города.