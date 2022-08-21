21 августа 2022
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В Перми набирают добровольцев на борьбу с вандалами и пьяницами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, остановка, ожидание
Охранять остановки от вандалов — одна из задач дружинников Фото:

Набор в народную дружину объявили власти Индустриального района Перми. Добровольцы-дружинник должны будут охранять общественный порядок, следить за расклейщиками незаконных объявлений и пьяными горожанами, сообщают в администрации района.

«Объявлен набор в добровольную народную дружину. Они будут помогать сохранять общественный порядок, контролируя обстановку с размещением незаконных граффити, расклейкой объявлений в неположенных местах, контролировать граждан в нетрезвом состоянии, которые могут нанести урон городскому имуществу и другим гражданам», — сообщается на странице Индустриального района в соцсети «ВКонтакте». За работу дружинникам обещают вознаграждение.

Ранее URA.RU рассказывало, что для командиров народных дружин в Перми провели обучение по выявлению на улицах людей с признаками наркотического опьянения. Город сегодня патрулируют около 200 дружинников. Помимо выявления правонарушителей, они рассказывают о правилах поведения и «распространяют правовые знания», отмечают в мэрии.

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Набор в народную дружину объявили власти Индустриального района Перми. Добровольцы-дружинник должны будут охранять общественный порядок, следить за расклейщиками незаконных объявлений и пьяными горожанами, сообщают в администрации района. «Объявлен набор в добровольную народную дружину. Они будут помогать сохранять общественный порядок, контролируя обстановку с размещением незаконных граффити, расклейкой объявлений в неположенных местах, контролировать граждан в нетрезвом состоянии, которые могут нанести урон городскому имуществу и другим гражданам», — сообщается на странице Индустриального района в соцсети «ВКонтакте». За работу дружинникам обещают вознаграждение. Ранее URA.RU рассказывало, что для командиров народных дружин в Перми провели обучение по выявлению на улицах людей с признаками наркотического опьянения. Город сегодня патрулируют около 200 дружинников. Помимо выявления правонарушителей, они рассказывают о правилах поведения и «распространяют правовые знания», отмечают в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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