В Перми набирают добровольцев на борьбу с вандалами и пьяницами

Набор в народную дружину объявили власти Индустриального района Перми. Добровольцы-дружинник должны будут охранять общественный порядок, следить за расклейщиками незаконных объявлений и пьяными горожанами, сообщают в администрации района.
«Объявлен набор в добровольную народную дружину. Они будут помогать сохранять общественный порядок, контролируя обстановку с размещением незаконных граффити, расклейкой объявлений в неположенных местах, контролировать граждан в нетрезвом состоянии, которые могут нанести урон городскому имуществу и другим гражданам», — сообщается на странице Индустриального района в соцсети «ВКонтакте». За работу дружинникам обещают вознаграждение.
Ранее URA.RU рассказывало, что для командиров народных дружин в Перми провели обучение по выявлению на улицах людей с признаками наркотического опьянения. Город сегодня патрулируют около 200 дружинников. Помимо выявления правонарушителей, они рассказывают о правилах поведения и «распространяют правовые знания», отмечают в мэрии.
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