Одну из скамеек хулиганы вырвали из земли Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) местный житель обратил внимание на случай вандализма на местном «Уточкином пруду». Как рассказал на своей странице в соцесети «ВКонтакте» житель города Александр Поздняков, портят площадку уже не в первый раз. На месте отдыха вырваны урны и выломаны сидения.

«По счету, это третий вандализм на „Уточкином пруду“. Родителей предупреждаю, проведите разъяснительную работу со своими отпрысками. Устал утром поднимать скамейки и мусорные баки установленные вдоль пешеходки до р. „Усолка“, а за пруд надо ответить», — пишет Поздняков.

Также местный житель выложил фото разрушений. Вандалы перевернули и сломали урны, испортили несколько скамеек: одну полностью вырвали из земли, у другой выдернули доски, третью утопили в пруду. Ранее в другом месте отдыха Соликамска «Соляной версте» хулиганы повредили несколько объектов. Среди повреждений: сломанные качели, украденные стулья со стадиона и разломанные скамьи.

Хулиганы утопили в пруду одну из скамеек «ВКонтакте»

У другой скамейки отломаны доски, а также рядом оторвана урна «ВКонтакте»