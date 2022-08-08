08 августа 2022

В Пермском крае вандалы разрушили популярное место отдыха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган перед выборами, скамейка
Одну из скамеек хулиганы вырвали из земли Фото:

В Соликамске (Пермский край) местный житель обратил внимание на случай вандализма на местном «Уточкином пруду». Как рассказал на своей странице в соцесети «ВКонтакте» житель города Александр Поздняков, портят площадку уже не в первый раз. На месте отдыха вырваны урны и выломаны сидения.

«По счету, это третий вандализм на „Уточкином пруду“. Родителей предупреждаю, проведите разъяснительную работу со своими отпрысками. Устал утром поднимать скамейки и мусорные баки установленные вдоль пешеходки до р. „Усолка“, а за пруд надо ответить», — пишет Поздняков.

Также местный житель выложил фото разрушений. Вандалы перевернули и сломали урны, испортили несколько скамеек: одну полностью вырвали из земли, у другой выдернули доски, третью утопили в пруду. Ранее в другом месте отдыха Соликамска «Соляной версте» хулиганы повредили несколько объектов. Среди повреждений: сломанные качели, украденные стулья со стадиона и разломанные скамьи.

Хулиганы утопили в пруду одну из скамеек
У другой скамейки отломаны доски, а также рядом оторвана урна
Еще одну скамейку вандалы вырвали из земли

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В Соликамске (Пермский край) местный житель обратил внимание на случай вандализма на местном «Уточкином пруду». Как рассказал на своей странице в соцесети «ВКонтакте» житель города Александр Поздняков, портят площадку уже не в первый раз. На месте отдыха вырваны урны и выломаны сидения. «По счету, это третий вандализм на „Уточкином пруду“. Родителей предупреждаю, проведите разъяснительную работу со своими отпрысками. Устал утром поднимать скамейки и мусорные баки установленные вдоль пешеходки до р. „Усолка“, а за пруд надо ответить», — пишет Поздняков. Также местный житель выложил фото разрушений. Вандалы перевернули и сломали урны, испортили несколько скамеек: одну полностью вырвали из земли, у другой выдернули доски, третью утопили в пруду. Ранее в другом месте отдыха Соликамска «Соляной версте» хулиганы повредили несколько объектов. Среди повреждений: сломанные качели, украденные стулья со стадиона и разломанные скамьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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