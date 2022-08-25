Власти Запорожья констатировали поражение Зеленского

Жители Запорожья, Харькова, Николаева и Одессы не лояльны к Владимиру Зеленскому, заявил Владимир Рогов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский давно проиграл России в битве за лояльность жителей Запорожской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей, потому пытается запугать мирное население. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Массовые облавы на жителей Николаева, Харькова, Одессы — звенья одной цепи. Это понимание того, что битва за души людей киевским режимом, режимом Зеленского, давно проиграна», — сказал Владимир Рогов в беседе с телеканалом 360.

Он подчеркнул, что Зеленский не питает иллюзий насчет отношения жителей Запорожья, Харькова, Николаева и Одессы к киевскому режиму, потому предпочитает запугивать население. «Он держит их в страхе, терроре, постоянном загоне, под угрозой похищений, арестов, судов, внесудебных расправ и убийств. Население боится, что может пострадать не только за высказывание мнения, но и от пассивной позиции», — заметил Рогов.

Также, подчеркнул собеседник телеканала, из-за низкого уровня лояльности Зеленский задумался над расформированием территориальной обороны Запорожья. «Запорожцы не хотят воевать, не хотят становиться соучастниками военных преступлений Киева — и массово переходят на мирную сторону либо сдаются в плен», — заключил Рогов.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. На Западе уже начали призывать Зеленского признать свое поражение. Болгары также предрекли крах Украины и поднятие белого флага Зеленским.